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Dünya

Hollanda'da eşcinsel sığınmacılar saldırıya uğradı; yerleri değiştirildi

Meclis üyesi: LGBTİ'ler hassas bireyler, korunaklı yerlerde barınmaları gerekiyor.

05 Aralık 2015 12:25

Amsterdam’da bulunan LGBTİ sığınmacılar, diğer sığınmacıların saldırılarına uğrayınca kaldıkları yeri değiştirmek zorunda kaldı.

Hollanda’nın haber sitesi Dutch News’ten referans veren GZone'un haberine göre üç Suriye asıllı,  bir Irak asıllı, 1 tane de İran asıllı eşcinsel sığınmacılar, maruz kaldığı şiddet sonrasında Rotterdam’daki başka bir sığınma evine yerleştirildi.

Adalet Bakanı Klaas Dijkhoff daha önce yaptığı açıklamada kötü etkisi olduğu için sığınmacıları farklı evlerde tutmadıklarını söylemişti.

Amsterdam şehir meclisi üyesi Simone Kukenheim “LGBT’ler hassas bireyler olduklarından korunaklı yerlerde barınmaları gerekiyor” dedi.

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