Hollanda'da e-esrar yakında piyasada

Hollandalı bir şirket, gerçeğine yakın tat ve ve kokuya sahip "elektronik esrar" üretti. "E-njoint" adı verilen elektronik esrarın, kasları gevşettiği ve kullanıcılara rahatlama hissi verdiği belirtiliyor.

Toksik madde ve nikotin içermeyen elektronik esrarın "yüzde yüz doğal" olduğu ve yasal olarak satılacağı belirtiliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Hollanda'nın Delft kentinde bulunan E-njoint adlı şirket, son yıllarda yoğun biçimde kullanılmaya başlanan "e-sigara"dan ilham aldı.

Şirket, tütün zararlarını ve bağımlılığını azaltmak amacıyla geliştirilen e-sigarayı, esrar için de uygulamaya karar verdi.

Geçen yıl üretilen "e-esrar", yoğun meyve tadı nedeniyle beğenilmemişti. Bunun üzerine E-njoint, Avrupa ve Amerika'daki laboratuarlarla ortak bir çalışma yaptı.

Şirketten verilen bilgiye göre, laboratuvar çalışmaları sonunda kullanıcılara, "kafayı bulma" duygusu veren bir aroma geliştirildi. Üstelik bu aroma, gerçek esrar tadı ve kokusuna da sahip.

Şirket yetkilileri, "e-esrar"ı kullananların kaslarında rahatlama olduğu ve neşe hissi yaşadıklarını belirtiyor. Yetkililere göre, elektronik esrar, gıda ve içecek endüstrisinde kullanılan maddelerden üretildi.

E-njoint şirketi, elektronik esrarın tamamen doğal olduğunu, nikotin, katran veya toksik madde içermediğini vurguluyor.

Bu nedenle tütün ürünlerine uygulanan yaş sınırılamasının, elektronik esrar için geçerli olmayacağını savunuyor.

Tadı ve kokusuyla kulananlara, esrar içmiş duygusu veren, "e-esrar"ın yakında raflarda yerini alması bekleniyor.