Hollanda'da dönerden insan ve hayvan dışkısı çıktı

Hollanda'nın Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Groningen ve Breda kentlerinde farklı işyerlerinden alınan 49 ekmek arası dönerde yapılan incelemelerde insan ve hayvan dışkısı bakterisine rastlandı.

Tüketiciler Birliği tarafından yapılan uyarıda ise bağışıklık sistemi zayıf olan yaşlıların ve hamile kadınların döner yememeleri tavsiye edildi.

Hollanda Tüketiciler Birliği tarafından hazırlanan ekmek arası döner raporu açıkladı. Ülkenin beş büyük kenti Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen ve Breda kentlerinde hizmet veren farklı işyerlerinden alınan 49 numune dönerde yapılan incelemede insan ve hayvan dışkısı bakterisine rastlandı. Tüketiciler Birliği Sözcüsü Babs van der Staak konu hakkında yaptığı açıklamada, çıkan sonucun kendilerini şok ettiğini söyleyerek “Ülke genelinde 5 büyük kentte hizmet veren dönercilerden aldığımız 49 numune ekmek arası dönerler üzerinde yaptığımız incelemede 5 dönerde insan veya hayvan dışkısı bakterisine (Escherichia coli) rastlanmıştır, bu da bizi şok etti. Diğer 29 dönerin değerlendirmesi ise kötü ile orta derecede arasında değişmektedir. Bağışıklık durumu iyi olmayan yaşlılar ile hamile kadınlar kesinlikle döner yememelidir” dedi.

Başkent Amsterdam’ın Bos en Lommerweg adresinde hizmet veren Birtat’tan alınan numune dönerde dışkı bakterisinin yanında Staphylococcus aureus bakterisine rastlandığını açıklayan Staak, “Bu demek değildir Amsterdam’da satışa sunulan dönerlerin hepsi böyledir. Fakat bizim yaptığımız incelemede en sağlıksız döner sıralamasında Birtat birinci sırada yer aldı. Bu konuda gereken işlemleri başlatmış bulunuyoruz” dedi.