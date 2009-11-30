Hollanda'da da minare yasağı talebi

T24- Hollanda'da İslam ve yabancı karşıtı tutumuyla tanınan Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, İsviçre'de yapıldığı gibi Hollanda'da da minarelerin yasaklanması için referandum yapılması çağrısında bulundu.



Wilders, Özgürlük Partisi'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "İsviçre'de yapılan burada da yapılabilir. Hükümeti böyle bir referandumun Hollanda'da yapılmasına çağıracağız" ifadesini kullandı.

İsviçre'deki referandumun sonucundan memnuniyet duyduğunu belirten Wilders, sonucu "müthiş" olarak nitelendirdi.

Özgürlük Partisi, 150 sandalyeli Hollanda Parlamentosunda 9 sandalyeye sahip.

İsviçre'de yeni minare yapımına yasak getirilip getirilmemesi konusunda yapılan referandumda seçmenin yüzde 57,5'i yasağa destek vermişti.





Endişe verici



BM Din ve İnanç Özgürlüğü Raportörü Esma Cihangir, İsviçre'de dün düzenlenen referandumla yeni minare yapımının yasaklanmasından endişe duyduğunu belirterek, bunun "İsviçre'deki Müslüman topluluğuna yönelik ayrımcılık olduğunu" ifade etti.

Esma Cihangir, yayımladığı açıklamada, "Din ve inanç özgürlüğüyle ilgili bu oylamanın sonuçları konusunda derin endişe duyduğunu" ifade etti.

Açıklamada, "Yaklaşık 400 bin Müslüman'ın yaşadığı bir ülkedeki bu yasak, din özgürlüğünün haksız bir şekilde kısıtlanması anlamına gelmekte ve İsviçre'deki Müslüman topluluğuna yönelik açık ayrımcılık oluşturmaktadır" denildi.

Cihangir, açıklamasında, "Bu yasak, dini hoşgörüsüzlüğün her toplumda ortaya çıkabileceğini hepimize hatırlatmaktadır" ifadesini kullandı.

Esma Cihangir, İsviçreli yetkililerden, ülkedeki Müslümanların din özgürlüğünün korunması için gerekli önlemleri almalarını da istedi.