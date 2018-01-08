Hollanda'da çocuk pornosu ihbarları 2017'de yüzde 50 arttı

Hollanda'da çocuk pornosu, endişe verici boyutlarda artıyor.

Polis, 2017'de bir önceki yıla göre 6 binden fazla çocuk pornosu şikayeti aldı.

Çocuk pornosu kurbanı 130 çocuk kurtarılarak, koruma altına alındı.

Şikayetler yüzde 50 arttı

Hollanda çocuk pornosu ve seks turizmiyle mücadele ekiplerinin raporuna göre, 2016 yılında 12 bin olan çocuk pornosu şikayet başvurusu, geçen yıl 18 bine yükseldi.

Polise göre, bu artışın nedeni internet üzerinde arzın çoğalması ve malzemenin daha tanınır hale gelmesi.

Çocuk pornosu kurbanı 130 çocuğun belirlenmesinin ardından 380 kişi tutuklandı.

Tutuklanan kişilerin büyük bölümü, internette yayınlanan porno filmlerin yapımcısı.

Polise göre, porno filmleri yapan kişilerin profili de ürkütücü. Bu kimi zaman bir spor öğretmeni kimi zaman da, torunlarına uzun süre bakan bir dede olabiliyor.

Hollanda çocuk pornosu ile ilgili bildirimlerin büyük bölümü ABD kaynaklı.

Hollanda polis ekipleri koordinatörü Ben van Mierlo'ya göre çocuk pornosu ile polisin tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Bu konuda teknoloji şirketlerinin desteği de şart.

Hollanda polisinin önceliği, istismara uğrayan çocukların kurtarılması. Polis, çocuk pornosu ile uğraşanların yakalanması için bilişim şirketleri ile güvenlik ve adalet bakanlığından destek alıyor.