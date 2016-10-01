Hollanda'da çocuğuna bakamayacak durumdaki ebeveynlere zorunlu doğum kontrolü

Hollanda'da nüfusunun yarısı göçmenlerden oluşan ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam, çocuğuna bakamayacak durumdaki ebeveynlere zorunlu doğum kontrolü uygulamaya hazırlanıyor.

Uyuşturucu bağımlısı, zeka engelli ya da psikolojik sorunu bulunan anne adaylarına, hamile kalmayı önleyici spiral kullanma zorunluluğu getirilecek.

Rotterdam Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hugo de Jonge, bu uygulama ile doğmamış çocukların haklarının korunacağını savundu.

Zorunlu doğum kontrolü projesi, sağlık ve bakımdan sorumlu belediye başkan vekili olan de Jonge'nin sorumluluğunda hayata geçirilecek.

Rotterdam Belediyesi, bu konuda tıp uzmanları, hukukçular ve yardım kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışıyor.

Zorunlu doğum kontrolü, son seçenek olarak gündeme gelecek ve hakim kararı ile uygulanacak.

Uygulama, yuşturucu bağımlısı, zeka engelli ya da psikolojik sorunu bulunanlar gibi, çocuklarına bakamayacak durumdaki ebeveynleri kapsayacak.

Zorunlu doğum kontrolü ilk aşamada, bakamadıkları gerekçesiyle çoçukları bakım kurumlarınca alınan ailelere uygulanacak.

Rotterdam Belediyesi, ailelerin gönüllü olarak doğum kontrolünü benimsemesi için de bir proje başlatacak.

Daha önce Tilburg kentinde uygulanan gönüllü doğum kontrolü kampanyasının yüzde 80 oranında başarılı olduğu belirtiliyor.

Zorunlu doğum kontrolü önerisi, 2012 yılında Güvenlik ve Araştırma Komisyonu Başkanı Pieter van Vollenhoven tarafından gündeme getirilmişti. Ancak parlamento öneriye sıcak bakmamıştı.

Rotterdam Belediye Başkan Vekili de Jonge'ye göre, bu konunun hayata geçirilmesi şansı şu anda çok daha yüksek.