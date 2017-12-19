Hollanda'da cinsel tacize karşı uyarı sistemi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde cinsel taciz olaylarının önlenmesi amacıyla bir akıllı telefon uygulaması hayata geçiriliyor.

Uygulama ile sözlü, fiziksel ya da bakış yoluyla taciz edilen kişiler, rahatsız edildiği yerin konumunu anında ilgili birimlerle paylaşabilecek.

Hollanda'nın ikinci büyük kenti olan ve nüfusunun yarısı göçmenlerden oluşan Rotterdam'da, kadınların yüzde 84'ü sokaktaki cinsel tacizden şikayetçi.

Bu nedenle başkent Amsterdam ile birlikte "Sokakta Tacize Karşı Genel Düzenleme" kapsamına alınan kentte, yeni yıldan itibaren sıkı kurallar uygulanacak.

Kimlikler gizli tutulabilecek

Rotterdam Belediyesi, sokakta cinsel taciz olaylarını anında ilgili birimleri uyaracak bir akıllı telefon uygulamasını hayata geçirecek.

Proje güvenlikten sorumlu Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Joost Eerdmans tarafından gündeme getirildi. Yeni uygulama ile taciz kurbanları kimliklerini açıklamadan anında şikayette bulunabilecekler.

Uygulama ile taciz kurbanları bulundukları yerin konumu ile isterlerse, belediye görevlilerine kısa bilgi notu da gönderebilecekler.

Telefon uygulamasından gönderilen sinyal, anında sivil kontrol memurlarına (BOA) iletilecek.

3 ay hapis cezası

Uygulamada, fiziki taciz gibi ciddi durumlar için 112 acil servis hattını arama özelliği de yer alacak.

Bütün uğraşlara rağmen tacizcilerin suçüstü yakalanmaması durumunda ise, belediye yetkilileri, "yem BOA" adını verdikleri sivil görevlileri devreye sokmayı planlıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Eerdman'a göre uygulama, istenmeyen cinsel davranışları Rotterdam sokaklarından uzaklaştırmak için önemli bir araç olacak.

Başkent Amsterdam ile Rotterdam'da 1 Ocak 2018'den itibaren sokakta cinsel taciz ceza kapsamına alınacak.

Nisan ayından itibaren de, bir başkasını ıslık çalma, laf atma, küfür, takip veya uygunsuz teklif yoluyla taciz edenler 3 ay hapis ve 4 bin 100 euroya kadar para cezasına çarptırılacak.