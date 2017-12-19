T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollanda'da cinsel tacize karşı uyarı sistemi

Uygulamada, fiziki taciz gibi ciddi durumlar için 112 acil servis hattını arama özelliği de yer alacak

19 Aralık 2017 01:41

Hollanda'nın Rotterdam kentinde cinsel taciz olaylarının önlenmesi amacıyla bir akıllı telefon uygulaması hayata geçiriliyor.

Uygulama ile sözlü, fiziksel ya da bakış yoluyla taciz edilen kişiler, rahatsız edildiği yerin konumunu anında ilgili birimlerle paylaşabilecek.

Hollanda'nın ikinci büyük kenti olan ve nüfusunun yarısı göçmenlerden oluşan Rotterdam'da, kadınların yüzde 84'ü sokaktaki cinsel tacizden şikayetçi.

Bu nedenle başkent Amsterdam ile birlikte "Sokakta Tacize Karşı Genel Düzenleme" kapsamına alınan kentte, yeni yıldan itibaren sıkı kurallar uygulanacak.

Kimlikler gizli tutulabilecek

Rotterdam Belediyesi, sokakta cinsel taciz olaylarını anında ilgili birimleri uyaracak bir akıllı telefon uygulamasını hayata geçirecek.

Proje güvenlikten sorumlu Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Joost Eerdmans tarafından gündeme getirildi. Yeni uygulama ile taciz kurbanları kimliklerini açıklamadan anında şikayette bulunabilecekler.

Uygulama ile taciz kurbanları bulundukları yerin konumu ile isterlerse, belediye görevlilerine kısa bilgi notu da gönderebilecekler.

Telefon uygulamasından gönderilen sinyal, anında sivil kontrol memurlarına (BOA) iletilecek.

3 ay hapis cezası

Uygulamada, fiziki taciz gibi ciddi durumlar için 112 acil servis hattını arama özelliği de yer alacak.

Bütün uğraşlara rağmen tacizcilerin suçüstü yakalanmaması durumunda ise, belediye yetkilileri, "yem BOA" adını verdikleri sivil görevlileri devreye sokmayı planlıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Eerdman'a göre uygulama, istenmeyen cinsel davranışları Rotterdam sokaklarından uzaklaştırmak için önemli bir araç olacak.

Başkent Amsterdam ile Rotterdam'da 1 Ocak 2018'den itibaren sokakta cinsel taciz ceza kapsamına alınacak.

Nisan ayından itibaren de, bir başkasını ıslık çalma, laf atma, küfür, takip veya uygunsuz teklif yoluyla taciz edenler 3 ay hapis ve 4 bin 100 euroya kadar para cezasına çarptırılacak.

ETİKETLER

hollandacinsel tacizuyarı sistemiuygulamakadın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24