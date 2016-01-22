Hollanda'da bir Suriyeli, sığınma hakkıyla ilgili gecikmeleri protesto etmek için kendini ateşe verdi

Hollanda'nın Zaandam kenti yakınlarında bir sığınmacı kampında, Suriyeli bir vatandaş, sığınma hakkı başvurusunun işleme alınmasında yaşanan gecikmeyi protesto etmek için kendini yaktı.

Sputnik'in haberine göre Suriye'nin Halep kentinden geldiği belirtilen adamın üzerine benzin dökerek yaktığı, ardından bağırarak Türkiye'de bulunan çocuklarını görmek istediğini söylediği aktarıldı.

Yanan adamın yardımına diğer sığınmacılar yetişti. Sığınmacı, ateş söndürüldükten sonra ambulansla yakınındaki hastaneye kaldırıldı. Hastane, sığınmacının hayati tehlikesi bulunmadığı bilgisini verdi.

Zaandam kenti yakınlarındaki sığınmacı kampında yaşayan Suriyeliler 5 aydır, yaptıkları sığınma hakkı başvurusunun sonucunu bekliyor. Sığınmacılara, kampa yerleştirildiklerinde, başvuru sonuçlarının 3 ay sonra açıklanacağı söylenmişti. Ancak başvuruların şu ana kadar işleme alınmadığı ortaya çıkınca bazı sığınmacılar, gecikmeyi protesto etmek için açlık grevi başlattı.

Iraklı kendini asmıştı

Gözlemciler, evraklardaki gecikmeler yüzünden ülkedeki sığınmacıların yaşadığı hüsranın büyüdüğünü vurguluyor. Geçtiğimiz hafta, 30 yaşındaki bir Iraklı sığınmacı, yaptığı başvuru dilekçesinin ancak 6 ay sonra işleme alınacağı haberini aldıktan sonra kendini Ter Apel kentinin merkezinde asmıştı.