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Dünya

Hollanda’da bir sığınmacı kendini ateşe verdi!

Suriyeli adamın, sığınma hakkı başvurusunda yaşanan gecikmeyi protesto etmek için kendini yaktığı öğrenildi

22 Ocak 2016 10:37

Hollanda’nın Zaandam kenti yakınlarında Suriyeli bir sığınmacı, sığınma hakkı başvurusunun işleme alınmasında yaşanan gecikmeyi protesto etmek için kendini yaktı.

Sputnik’in haberine göre Suriye'nin Halep kentinden geldiği belirtilen adamın üzerine benzin dökerek yaktığı, ardından Türkiye'de bulunan çocuklarını görmek istediğini bağırdığı bildirildi.

Yanan adamın yardımına diğer sığınmacılar yetişti. Sığınmacı, ateş söndürüldükten sonra ambulansla yakınındaki hastaneye kaldırıldı. Hastane, sığınmacının hayati tehlikesi bulunmadığı bilgisini verdi.

Zaandam kenti yakınlarındaki sığınmacı kampında yaşayan Suriyeliler 5 aydır, yaptıkları sığınma hakkı başvurusunun sonucunu bekliyor. Sığınmacılara, kampa yerleştirildiklerinde, başvuru sonuçlarının 3 ay sonra açıklanacağı söylenmişti. Ancak başvuruların şu ana kadar işleme alınmadığı ortaya çıkınca bazı sığınmacılar, gecikmeyi protesto etmek için açlık grevi başlattı.

 

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