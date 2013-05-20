Hollanda'da belediyeler esrar üretimi için başvuruda bulundu

Hollanda ekonomisinin 'görünmeyen lokomotifi' olan esrar tüketimi, yerel belediyelerin ilgisini çekiyor.

Yüz milyonlarca euroluk esrar pazarına, 14 belediye birden talip oldu. Belediyeler, yasal olarak esrar üretimi yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulundular.

Esrar yetiştirmek isteyenler arasında Eindhoven, Tilburg, Venlo gibi büyük şehirlerin belediyeleri de yer alıyor. Belediyeler, 'Hükümet, yasadışı kenevir ekimi ile mücadelede samimiyse bu yetkiyi bize vermeli' diyor.

Günlük kişi başı 5 gram esrar satışının serbest olduğu Hollanda'da, hint keneviri türünden ürünlerin satışı yapılan ve 'coffee shop' adı verilen 700 kafe bulunuyor. Bunların devlete ödediği yıllık vergi miktarı 400 milyon euro. Ancak milyarlarca euro değerindeki esrar satışının kayıt dışı olduğu tahmin ediliyor.



5 kök serbest



Esrarın elde edildiği kenevir bitkisinin 5 köke kadar ekimi serbest. Ancak üretim daha çok yasa dışı yollarla gerçekleştiriliyor. Hollanda'da, yıllık 265 ton civarında esrar üretimi yapıldığı belirtiliyor.

Yasa dışı esrar üretiminde kaçak elektrik kullanıldığı için, yıllık milyonlarca euroluk bir enerji kaybı yaşanıyor. 'Hoşgörü Yasası' kapsamında esrar üretimine göz yuman Hollanda makamları, daha çok kaçak elektrikle mücadele ediyor.

Esrar üretimine talip olan belediyelere göre, bu hak kendilerin tanındığında hem kaçak elektrik kullanımının önüne geçilecek, hem de yasadışı üretimle elde edilen milyonlarca euro kayıt altına alınacak.

Belçika'nın Flaman bölgesindeki Leuven Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Jan Tytgat da bu görüşü savunanlardan. Prof. Tytgat'a göre, yasa dışı esrar üretiminin önüne geçmek için devletin bu işi bizzat kendisinin yapması şart.

Prof. Tytgat, Hollanda'ya yakın bölgelerde giderek artan esrar üretiminin önüne ancak bu yolla geçilebileceğini ve devletin kazanç elde edeceğini savunuyor.

Belçika hükümetinin bu öneriyle sıcak yaklaştığı ve 'pilot bölge' oluşturarak bu konuda bir deneme yapılabileceği belirtiliyor. Bu arada esrar kullanımı konusunda Hollanda'da yapılan bir araştırma, sanılanın aksine Hollandalılar arasındaki esrar tüketiminin az olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Hollandalı bir esrar içicisi yıllık 310 gram esrar tüketirken, İngiltere ve Galler'de bu oran yıllık en az 374 gram.

Hollanda, geçen yıl, turistlere tıklayın esrar satışına sınırlama getirmek için kafelerde üyelik zorunluluğu getirdi. Ancak özellikle ülkenin güneyindeki birçok belediye bu karara uymadı. Güneydeki birçok kentte turistlere esrar satışına devam ediliyor.

BBC TÜRKÇE