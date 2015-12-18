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Dünya

Hollanda’da bedava poşet yasaklanıyor

Düzenleme ile çevre kirliliğinin önüne geçilmesi planlanıyor

18 Aralık 2015 15:47

Hollanda'da çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında 1 Ocak’tan itibaren alışveriş sırasında bedava verilen plastik poşetlere yasak getirilecek.

 Habertürk’ün haberine göre Altyapı ve Çevre Bakanlığı konuya ilişkin meclise gönderdiği bilgide, 1 Ocak 2016 yılında yürürlüğe girecek yasal düzenlemeyle ülke genelindeki alışveriş yerlerinde bedava plastik poşetlerin yasaklanacağını, isteyenlerin bunu ancak ücret karşılığında alabileceğini duyurdu.  

Bu yolla plastik poşet kullanımının azaltılması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesinin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu yasağın tüm mağazalar için geçerli olacağı kaydedildi.

 

Bozcaada’da 2011 yılında yasaklandı

Çanakkale’nin Bozcaada İlçesi’nde, 2011 senesinde çevre kirliliği yarattığı gerekçesiyle plastik poşetlerin kullanması yasaklanmıştı.  6 Nisan 2011’deki Belediye Meclisi toplantısında alınan karar ile "Dünya Çevre Günü" olan 5 Haziran 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere adada naylon poşet kullanımının yasaklandığını açıklanmıştı.

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