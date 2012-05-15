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Hollanda'da Arif Sağ'a pasaport sorgusu

Arif Sağ, Hollanda'da pasaport sorunu yaşıyınca Türkiye'ye geri döndü

15 Mayıs 2012 16:19

Kültür ve Sanat Vakfı Kulsan’ın 25’inci yıl etkinliğinde Promanade Orkestrası ve şehir korosu ile birlikte sahne almak için Hollanda’ya gelen sanatçı Arif Sağ, önceki gün Amsterdam Havalimanı’nda pasaport polisiyle yaşadığı tartışmanın ardından aynı uçakla Türkiye’ye geri döndü.

Yeşil pasaport sahibi Sağ, ilk olarak geçen perşembe günü prova için Hollanda başkentine geldi. Provanın ardından o geceyi Hollanda’da geçirip cuma akşamı konser vermek üzere Türkiye’ye dönen sanatçı, önceki gün THY uçağıyla 11.40’ta yeniden Amsterdam’a indi. Sağ, üç gün önce sorunsuz geçtiği pasaport polisi sorgusunda konserle ilgili belgeleri ve diğer evrakı eksiksiz olmasına rağmen bu kez bekletildi. İtiraz etmesi üzerine Hollanda polisi Sağ’ı sorgu odasına aldı ve burada da uzun süre bekletti. Tepki gösteren Sağ, Hollanda’ya giriş yapmaktan vazgeçip aynı uçakla Türkiye’ye döndü.

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