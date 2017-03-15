Hollanda'da anketlerde önde giden iki lider TV'de kozlarını paylaştı; Türkiye hakkında neler söylediler?

Bugün Hollanda'da yapılacak genel seçim öncesi Başbakan Mark Rutte ile aşırı sağcı lider Geert Wilders, televizyonda önceki akşam karşı karşıya geldi. Wilders, “Türk elçiyi sınır dışı edin” dedi. Rutte ise “Ülke yönetmek tweet atmaya benzemez” diyerek Wilders’in sosyal medyayı yoğun kullanmasına gönderme yaptı. Rutte, “Türkiye durumu tırmandırırsa cevap veririz” diye de ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz cibilliyetsiz Hollanda'yı Srebrenitsa Katliamı'ndan tanırız!

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hollanda'da bugün yapılacak genel seçimler öncesi anketlere göre az farkla önde görünen Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin (VVD) lideri Başbakan Mark Rutte ile radikal sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders, önceki akşam televizyon tartışmasına çıktı. Liderler arasında en hararetli tartışma konularından biri, Hollanda’nın Türk bakanların ülkede yapacağı toplantılara izin vermemesi nedeniyle Ankara ile yaşanan kriz oldu. Wilders, hükümetin Türkiye’ye karşı daha sert adımlar atmasını isteyerek, Türk büyükelçiyi ve elçilik çalışanlarını sınır dışı etmek gerektiğini söyledi.

Başbakan Rutte’nin buna cevabı, “Kanepeden tweet atmakla, ülke yönetmenin farkı bu. Eğer bir ülkeyi yönetiyorsanız, hassas kararlar almanız gerekir” şeklinde oldu. Hollanda Başbakanı, Türkiye’ye yönelik olarak da “Nazizm benzetmesi ve faşist yorumları kesinlikle kabul edilemez. Bu sözün geri alınması gerektiğini düşünüyoruz. Sanırım cumartesi günü yaptığımız Türk bakanın sınır dışı edilmesi eşi benzeri görülmemiş bir şeydi. Durumun daha da tırmanmasını istemiyoruz. Ama Türkler durumu tırmandırırsa cevap vermek zorunda kalırız” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan tarafından rehin alınıyorsunuz"

Wilders da Rutte’ye “Erdoğan tarafından rehin alınıyorsunuz. Hollanda sınırlarını kapatın” derken, Rutte de Wilders’in başında olacağı bir hükümetin Hollanda’yı kaosa götüreceğini söyledi. Rutte, ırkçı lider Wilders’in Kur’an-ı Kerim’i yasaklamak ve camileri kapatmak gibi vaatleriyle de alay ederek, “Kapı kapı gezip Kur’an-ı Kerim toplayan bir Kur’an polisi de kuracak mısın” diye sordu. Geert Wilders, Hollanda’daki Türkleri de hedefine aldı. Wilders şöyle konuştu: "Onlar Hollanda’ya mı bağlı? O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorumlarını reddetmeleri gerekiyor. Eğer önümüzdeki günlerde onların Erdoğan’ın bu çılgınca ve sert yorumlarını desteklediği ortaya çıkarsa, o zaman ben onları Hollanda’yı terk edip Türkiye’ye gitmeye ve hiçbir zaman Hollanda’ya dönmemeye davet ediyorum. Çünkü onlar Hollanda’ya değil Türkiye Cumhuriyeti’ne ait.”

Çelik yelek giymiş

Wilders ile Rutte arasındaki tartışmalarda Avrupa Birliği (AB) de gündeme geldi. Wilders, İngiltere gibi Hollanda’nın da AB’den ayrılmasını öneriyor. Rutte ise buna şiddetle karşı. Bu arada, Wilders’in, televizyon tartışmasında lacivert ceketinin içine kurşun geçirmez siyah bir çelik yelek giydiği ortaya çıktı. Bazıları bunu durumdan oy devşirmek için yapılan bir hareket olduğunu savunurken, bazıları da güvenlik için gerekli olduğunu ifade etti.

Wilders ile koalisyon düşünmüyor

- Hollanda’da bugün yapılacak genel seçime 14 parti katılıyor. Bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76’sının desteğini alması gerekiyor.

- Seçim yarışı Başbakan Rutte’nin liderliğindeki VVD ile Wilders’in PVV partisi arasında. Reuters’ın anketine göre VVD’nin oy oranı yüzde 16, PVV’ninki yüzde 13. Ancak hiçbir partinin tek başına iktidar şansı olmadığı için koalisyon

bekleniyor.

- Büyük partiler şimdiden Wilders’le koalisyon yapmayacaklarını açıklamış durumda. Ancak Wilders’in 150 sandalyeli mecliste 20 ila 24 vekil kazanacağı tahmin ediliyor. 2012 seçimlerinde 15 sandalye kazanan Wilders, bunu başarırsa büyük bir çıkış yapmış olacak.

- Bu seçimde en çok oy kaybına uğrayacak parti ise 2012 seçiminde 38 sandalye elde ederek hükümet ortağı olan Lodewijk Asscher liderliğindeki İşçi Partisi (PvdA) olacak. Ankete göre, İşçi Partisi’nin 10-12 sandalye elde etmesi bekleniyor.

- İktidardaki Rutte’nin partisinin ise 24 ila 28 arasında vekil kazanması bekleniyor. Bu partinin 2012 seçimlerinde 41 vekil çıkardığı göz önüne alındığında bu büyük bir düşüş.

- Seçimde farklı partilerden 27 Türk kökenli aday, milletvekili olmak için yarışacak. Partilerden biri de Türklerin kurduğu ve Felemenkçe “düşün” anlamına gelen DENK. Tunahan Kuzu’nun liderliğini yaptığı DENK’in parlamentoda iki vekili bulunuyor.

- Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) de İslam karşıtı söylemler sayesinde oyunu artırdı. Geçen sene ülkedeki camilere finansal yardımın engellenmesi için önerge veren CDA’nın 19 milletvekili çıkaracağı düşünülüyor. Önceki seçimde 13 sandalye kazanmıştı.