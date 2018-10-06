Hollanda'da Afgan mültecilerin gönderilmesi kararı protesto edildi

Hollanda'nın Utrecht kentinde, iltica başvuruları reddedilen Afganistan uyruklu mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi kararına karşı gösteri düzenlendi.

Dom Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Afganları geri göndermeyin", "Mülteciler içeriye, ırkçılar dışarıya", "Afganistan Suriye'den sonra dünyanın en tehlikeli ülkesi" ve "Afganların gönderilmesini durdur" yazılı dövizlerle kent merkezinde yürüdü. "Sesli söyle, açık söyle, sığınmacılara kapımız açık" sloganları atan göstericiler, hükümetin mültecilerle ilgili politikasını protesto etti.

Afganları Geri Göndermeyin Platformu Sözcüsü Natasja Callenbach, Utrecht tren istasyonu önünde yaptığı konuşmada, Hollanda hükümetinin ve Avrupa Birliği'nin (AB) mültecilere tanınan oturum hakkı konusundaki politikasını eleştirdiklerini söyledi.

Afganların Hollanda'da oturum izni alma şansının yüzde 35 olduğunu belirten Callenbach, bu zamana kadar yaptıkları çağrıların hükümet tarafından ciddiye alınmadığını kaydetti.

Callenbach, Afganistan'da neredeyse günlük olan terör saldırılarının artık medyaya yansımadığı için insanların durumdan haberdar olmadığına dikkati çekerek, Afganistan'da koşulların son yıllarda çok daha kötüye gitmesine rağmen içinde aralarında Hollanda'nın da bulunduğu bazı AB ülkelerinin Afgan mültecileri geri göndermekte ısrar ettiğini vurguladı.

Taliban'ın Afganistan'da halen etkin olduğuna işaret eden Callenbach, "Bizim çağrımız açık ve net. Eğer insancıl olmak istiyorsan ve insan hakları ile uluslararası mülteci anlaşmalarına saygılı isen o zaman Afgan mültecileri geri gönderemezsin." dedi.

Callenbach, Hollandalılara ve siyasetçilere sorumluluk alarak insan hakları ihlaline karşı eyleme geçmeleri çağrısında bulundu.