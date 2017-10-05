Hollanda’da 6500 okulun müdür ve öğretmenleri grevde

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Hollanda’da 6,500 ilköğretim kurumu, müdür ve öğretmenleri düşük maaşları ve ağır çalışma koşullarını protesto etme amacıyla greve gittiği için bugün kapılarını açmadı.

On binlerce ilkokul öğretmeni Den Haag’daki Zuiderpark’ta öğle saatlerinde toplanarak öğretmen sendikalarının önderliğinde düzenlenen gösterilere katılıyor.

De Telegraaf’ta yer alan bir habere göre öğretmen sendikaları ilköğretim müdür ve öğretmen maaşlarının adil bir seviyeye getirilmesi için 900 milyon euro yatırım yapılmasını ve iş yükünü hafifletmek için ise her yıl ek 500 milyon euro yatırım yapılmasını talep ediyor.

Eğitim sektöründeki öğretmen eksikliğinin maaşların kötü seviyeleri olduğunu aktaran yetkililer “Eğitim sektöründe çalışmak tekrar cazibeli hale getirilmeli” çağrısı yapıyor.