-HOLLANDA'DA "EN ZENGİN"LER ARASINDAKİ TÜRK LAHEY (A.A) - 05.11.2011 - Quote dergisi tarafından belirlenen ''Hollanda’nın en zengin 500 kişisi'' listesinde Türk işadamı Celal Oruç, 85 milyon avroluk servetiyle 316. sırasında yer aldı. Orro Enerji’nin sahibi Celal Oruç, geçen yılki listede 355. sırada bulunuyordu. Dergide yer alan habere göre, Türk işadamının servetinde 2009 yılında yüzde 19,7’lik bir artış oldu. Enerjinin yanı sıra finans, telekom ve emlak sektöründe de yatırımları bulunan 1960 doğumlu Celal Oruç, Hollanda’ya işçi olarak gelen bir ailenin çocuğu. Oruç, 25 yıldır bu ülkede yaşıyor. Çeşitli sektörlerde iş yaptıktan sonra 1988 yılında telekom piyasasına girmeye karar verdiğini belirten Oruç, kurduğu Ortel Mobile’in kısa sürede büyük bir pazar payına ulaştığını söyledi. Telekom sektöründeki liberalleşmeyi çok iyi bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Oruç, başarılı olmalarının altında yatan en önemli etkenin “azim” olduğunu ifade etti. Oruç, daha çok etnik pazara hitap eden 1 milyonu aşkın müşteri potansiyeline sahip Ortel’in hisselerinin tamamını, iki sene önce Hollanda Kraliyet Telekom şirketi KPN’e sattığını söyledi. Şu anda daha çok enerji ve finans alanında yoğunlaştıklarını belirten Oruç, Hollanda’nın yanı sıra Türkiye’de de yatırımlara hız verdiklerini kaydetti. Oruç, Hollanda’da bir banka kurmak için çalışmalar yaptıklarını da anlattı. Türkiye’de özellikle gayrimenkul alanında yatırım düşündüklerini ifade eden Oruç, Hollanda’nın en zenginleri listesinde yer almasının, bu ülkede yaşayan Türk toplumu için de son derece önemli olduğunun belirtti. Oruç, ''Toplumda göçmenlerin bu ülkeye yük oldukları yönünde bir görüş hâkim. Ama biz topluma yük değil; tam tersine büyük bir katkı yapıyoruz. Listede yer almamız bunun en iyi göstergesi. Göçmen çocuklarının çalışmaları halinde önlerinin açık olduğunu da belirtmek isterim. Büyük imkanlar var bunu değerlendirmemiz lazım”dedi.