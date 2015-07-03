Hollanda'da 100 gözaltı

Hollanda’nın Lahey kentinde, bir kişinin polis gözetimindeyken öldüğü iddiası üzerine yapılan protestolarda 100 kişi gözaltına alındı.
Kentte yabancıların yoğun yaşadığı Schilderswijk semtindeki protestolar üzerine polis, semte giden yolların büyük bölümünü trafiğe kapattı.
Lahey Belediyesi'nce verilen "mahallede grup halinde dolaşma yasağı" kararına uymayan 100 kişi gözaltına alındı. Protestoların hafta başından beri sürdüğü kentte, gözaltına alınanların sayısı 160'a ulaştı.
Lahey’de hafta sonu düzenlenen bir açık hava festivalinde gözaltına alınan kişi, ertesi gün hastanede hayatını kaybetmişti. Başsavcı Kitty Nooy, doğal yollardan ölmediği belirlenen kişinin, polisin müdahalesi sonucu nefessiz kalmış olabileceğini açıklamıştı. Olayla ilgili 5 polis memuru açığa alınmıştı.