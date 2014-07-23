Hollanda'da 1 günlük ulusal yas ilan edildi

Malezya Havayolları’nın geçen hafta Ukrayna’da düşen uçağında hayatlarını kaybeden 193 Hollanda vatandaşının cenazelerinin ilk bölümü ülkeye getirildi. Hollanda genelinde bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde Hollanda ve Avustralya’ya ait 2 askeri nakliye uçağıyla Eindhoven Havaalanı’na getirilen 40 kişinin cenazeleri için düzenlenen törene Kral Willem Alexander, eşi Kraliçe Maxima, Başbakan Mark Rutte ve Başbakan Yardımcısı Lodewijk Asscher’in yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililerle kurban yakınları ve kazada vatandaşlarını kaybeden diğer ülke temsilcileri katıldı.

Uçaktan askeri törenle tek tek indirilen tabutlar cenaze arabalarına yerleştirildikten sonra Hilversum kentindeki Van Oudheusden askeri kışlasına nakledilmek üzere yola çıktı. Burada hazırlanan özel morglarda tutulacak cesetler teşhis edilir edilmez ailelerine bilgi verilecek. Başbakan Mart Rutte dün yaptığı açıklamada cenazelerin teşhis işlemlerinin aylar alabileceğini ifade etmişti.

Kazada hayatlarını kaybeden 193 Hollanda vatandaşının cenazelerinin tamamının cuma gününe kadar ülkeye getirilmesi bekleniyor. Diğer cenazeler de Eindhoven Havaalanı’na getirildikten sonra teşhis için aynı askeri kışlaya nakledilecek. Savunma Bakanlığı cenazelerin kendi uçaklarının yan sıra Avustralya’ya ait Boeing C-17 tipi nakliye uçağıyla bölümler halinde taşınacağını açıkladı.

Bugün ulusal yas ilan edildi

Son yılların en büyük can kayıplarından birini yaşayan Hollanda’da cenazelerin getirilmeye başlandığı bugün ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Hükümetin aldığı karara göre gün boyunca tüm kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirildi, cenazelerin getirilmesinden beş dakika önce çanlar çalınarak saygı duruşunda bulunuldu.

Ülkedeki tüm havaalanlarında saygı duruşu sırasında 13 dakika kadar uçakların kalkış ve inişleri ertelenirken, toplu taşıma araçları ve taksiler kontak kapattı. Mecburi olmamasına karşın bayraklarını yarıya indiren işyerlerinde çalınan müzikler de bir süreliğine durduruldu, radyo ve televizyon kanalları müzik ve eğlence programlarını iptal etti. Cenazelerin getirildiği Eindhoven Havaalanı’nda ise 15.45-18.00 arası uçuşa kapatıldı.

Hollanda’da en son ulusal yas, 1962 yılında Kraliçe Wilhelmina’nın ölümü dolayısıyla ilan edilmişti.

Ukrayna’nın Rusya sınırına yakın bölgesinde geçen hafta perşembe günü düşen Malezya Havayolları’nın MH17 sefer sayılı uçağında bulunan 283 yolcu ve 15 mürettebattan kurtulan olmamıştı. Kazada ölenlerin 193’ünün Hollanda vatandaşı olduğu açıklanmıştı.