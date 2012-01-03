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Dünya

Hollanda ve İrlanda'da şiddetli fırtına LAHEY/DUBLİN (A.A)

03 Ocak 2012 18:47

-Hollanda ve İrlanda'da şiddetli fırtına LAHEY/DUBLİN (A.A) - 03.01.2012 - Hollanda ve İrlanda'yı etkisi alan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Hollanda'da Saatte hızı 120 kilometreye kadar ulaşan fırtınadan dolayı bazı bölgelerde evlerin çatılarının uçtuğu, ağaçların devrildiği, bazı yolların devrilen ağaçlar nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), fırtınanın daha çok etkili olduğu Kuzey Hollanda ve Frisland eyaletleri için "turuncu alarm" uyarısında bulundu. İrlanda'da özellikle kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde binlerce konut geceyi elektrik kesintileriyle geçirirken, bazı bölgelerde ağaçların devrildiği ve yolların kapandığı belirtildi. Dublin Havalimanı yetkilileri, şiddetli rüzgarın hava trafiğini de olumsuz etkilediğini bildirdi. Uçuş programlarında bazı değişiklikler yapılabileceği uyarısında bulunan havalimanı yönetimi, yolculara, uçuş öncesinde havayolu şirketleriyle temasa geçmelerini önerdi.

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