Hollanda ve Belçika ligleri birleşiyor!

Hollanda ve Belçika, futbol liglerini birleştirmeye hazırlanıyor. 18 takımlı kurulacak yeni ligin ardından TV gelirlerinin 340 milyon euroya yükseleceği ve birçok gelir kaleminin artacağı öngörülüyor.

Alman spor gazetesi Kicker'ın aktardığına göre, BeNe League adını alması planlanan birleşme için iki taraf da görüşmeleri sürdürüyor. Hollanda ve Belçika liglerinin birleşmesiyle 340 milyon euroya kadar yükselebilecek TV gelirleri bu ortaklığı İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'nın ardından en büyük altıncı ligliğe taşıyacak.

Club Brugge CEO'su Bart Verhaeghe, birleşmeye ilişkin "Yeni gerçekliği görmezlikten gelemeyiz. Er ya da geç Bayern Munich ve Real Madrid'in karşılaşacağı maçların olduğu bir Avrupa Süper Lig olacak"