Hollanda ve Belçika'da binlerce öğrenciye uzaktan eğitime katılmaları için bedava laptop

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edildiği Hollanda ve Belçika'da, uzaktan eğitime katılabilmeleri için durumu iyi olmayan binlerce çocuğa dizüstü bilgisayar (laptop) dağıtılıyor.

Hollanda'da ailelerinin durumu el vermediği için dizüstü bilgisayarı bulunmayan 6 bin 800 çocuğa, bu hafta laptopları teslim edilecek.

Hollanda Eğtim Bakanı Arie Slob, "Ebeveynlerinin cüzdanına bakmadan bütün çocukların iyi bir eğitimi hak ettiğini" söyledi.

Hollanda Eğitim Bakanlığı, dizüstü bilgisayar ve tableti olmadığı için derslere katılamayan yoksul çocukların ihtiyacını karşılamak için 2,5 milyon Euro bütçe ayırmıştı.

Belçika'da 12 bin 500 çocuğa laptop verilmesi için kampanya

Belçika'da da, Flaman hükümetinin öncülüğünde 12 bin 500 çocuğa laptop verilmesi için kampanya başlatıldı. Hükümetin 200 bin euro katkıda bulunduğu kampanya çerçevesinde şu ana kadar 9 bine yakın dizüstü bilgisayar tedarik edildi.

Kampanya'ya Belçika'daki birçok şirket de destek verdi. Yoksul çocuklara laptoplarının önümüzdeki hafta teslim edilmesi bekleniyor.

Flaman İçişleri Bakanı Bart Somers, Belçika'daki internet sağlayıcısı şirketleri, durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına ücretsiz hizmet vermeleri çağrısında bulundu. İnternet sağlayıcısı Telenet ve Proximus gibi şirketler, geçen haftadan bu yana internet bağlantısı olmayan yoksul çocuklar için giriş kodları sağlamaya başladı.

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