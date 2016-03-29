Hollanda: Türkiye'nin sınır dışı e-postasını geç gördük

Hollandalı Güvenlik ve Adalet Bakanı Ard van der Steur, Türkiye'nin Belçika saldırısı zanlısı Brahim el-Bakraoui'nin iadesine ilişkin e-postasını geç gördüklerini söyledi.

Bakan, mesaj okunduğunda zanlının çoktan Amsterdam'a ulaşmış olduğunu belirtti.

Der Steur, Brahim el-Bakraoui'nin Türkiye tarafından iadesi konusunda parlamentoya bilgi verdi.

Hollandalı bakan, Türkiye'nin el - Bakraoui'yi sınır dışı etmeden önce kendilerini telefonla bilgilendirmesi gerektiğini yineledi.

Der Steur'a göre, Ankara, el-Bakraoui'nin iadesi konusunda sadece e-posta gönderdi. El-Bakraoui'nin neden sınır dışı edildiği belirtilmedi.

Van der Steur, el-Bakraoui Hollanda vatandaşı olmadığı için Türkiye'nin yasal olarak bu konuda bildirim zorunluluğu olmadığına da işaret etti.

Bakana göre Türkiye, el-Bakraoui'nin sınır dışı edilmesi konusunda sadece Belçika makamlarına bilgi verdi. Ancak bunu da iadeden 6 ay sonra geçen Ocak ayında yaptı.

Van der Steur, Türk makamlarına bundan sonra benzer bir durum olması halinde kendilerine telefonla bilgi vermesi çağrısı yaptı.

El-Bakraoui kardeşlerin, FBI'nın hazırladığı terör listesinde yer aldığını anımsatan bakan, ABD'den de daha iyi bilgi paylaşımında bulunmasını istedi.

Hollanda Parlamentosu, Brüksel saldırıları ve el-Bakraoui'nin iadesi konusunda özel bir oturum gerçekleştirecek.





FBI saldırı konusunda uyarmış





Öte yandan, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Brüksel saldırılarından altı gün önce, canlı bomba eylemini gerçekleştiren el-Bakraoui kardeşler konusunda Hollanda'yı uyardığı ortaya çıktı.

Hollanda, 16 Mart'ta gelen bu bilgiyi ertesi gün Belçika makamlarıyla paylaşarak Brahim ve Khaled el Bakraoui'nin saldırı hazırlığında olduğunu ilettiklerini söylüyor.

Bilgi notunda, el-Bakraoui kardeşlerin suç geçmişi, nasıl radikalleştikleri ve radikal İslamcı gruplarla bağlantısına dikkat çekildi.

Ertesi gün de Paris saldırılarının zanlısı olarak aranan Salah Abdeslam, Brüksel'de yakalandı.

22 Mart'ta Brüksel Zaventem Havaalanı ve bir metro istasyonunu hedef alan saldırılarda 35 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Bu bilgiler, Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ard van der Steur tarafından açıklandı.