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Dünya
Deutsche Welle

Hollanda Türkiye’den açıklama bekliyor

Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu'nun Hollanda'daki Türklerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenleri kendilerine ihbar etmelerini istediği kaydediliyor. Hollanda konuyla ilgili Ankara'dan açıklama bekliyor.

22 Nisan 2016 12:13


Hollanda Başbakanı Mark Rutte Eindhoven'da yaptığı açıklamada, “Türkiye hükümetinin bu hareket tarzıyla hangi amaca ulaşmak istediği açık değil” dedi. Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliği'nin konuyla ilgili Türk hükümetinden ayrıntılı bilgi isteyeceğini belirten Rutte, “Hayret içindeyim” diye konuştu.

Hollanda gazetelerinde yer alan habere göre Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu Hollanda'da yaşayan Türklere bir elektronik posta gönderdi. Başkonsolosluk gönderilen yazıda sosyal medya hesapları yoluyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik "aşağılayıcı, küçük düşürücü, nefret ve hakaret içeren ifadeler" kullanan kişilerin isimlerinin kendilerine bildirilmesini istedi.

Hollanda'dan 'de Volkskrant' gazetesi Başkonsolosluğun konuyla ilgili yaptığı açıklamaya yer verdi. Habere göre Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu söz konusu çağrının bir çalışanı tarafından yapıldığını kabul ederek “talihsiz bir kelime seçiminin” yanlış anlamalara yol açtığını kaydetti.

Türkiye Rotterdam Başkonsolosluğu tarafından Hollanda'da yaşayan Türklere gönderildiği iddia edilen yazı şöyle:

"Sayın Yetkili,

E-posta, posta veya sosyal medya hesapları yoluyla; Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye veya genel olarak Türk toplumuna yönelik aşağılayıcı, küçük düşürücü, nefret ve hakaret içeren ifadeler kullanan kişilerden, Sivil Toplum Kuruluşunuzun çalışanlarının, üyelerinin ve yakınlarının ya da çevrenizde bulunan vatandaşlarımızın sosyal medya adreslerine (facebook, twitter gibi ) veya Sivil Toplum Kuruluşunuzun kurumsal posta ya da e-mail adreslerine bu yönde mesajlar ulaşmış ise, sözkonusu mesajların kimlerden geldiği, gönderenlerin isimleri ve yazdıkları ifadeler tespit edilip e-posta yoluyla Rotterdam Başkonsolosluğumuza, yarın (21.04.2016 Perşembe mesai bitimine kadar) gönderilmesini önemle rica ederiz.

E-posta adresi: info.cgrotterdam@mfa.gov.tr

Saygılarımızla,

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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