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Hollanda, Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı

Açıklamada kalabalık yerlerden ve toplantılardan uzak durma ve dikkatli olma çağrısı yapıldı

13 Mart 2017 15:52

Hollanda, diplomatik tansiyonun yükseldiği için Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına dikkatli olma çağrısında bulundu. Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "11 Mart'tan bu yana Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik kriz yaşanmakta" ifadesi kullanıldı. Açıklamada kalabalık yerlerden ve toplantılardan uzak durma ve dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Hollanda ve Türkiye arasında Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engeller ve toplantı hakkını kullanan Türk vatandaşlarına uygulanan kötü muameleden dolayı diplomatik gerilim yaşanıyor.

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