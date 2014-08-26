Hollanda Türkiye'deki Patriotları geri çekiyor

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

Hollanda Hükümeti, Suriye'den yönelecek balistik füze saldırısına karşı Türkiye'yi korumak amacıyla yerleştirilen Patriot hava savunma sistemlerini geri çekme kararı aldı.

Karar, hükümet tarafından Hollanda Parlamentosu'na bildirildi.

Kabine, Dışişleri ve Savunma bakanlarının imzasıyla parlamentoya gönderdiği mektupta, Türkiye'ye yönelik Suriye kaynaklı füze tehdidinin azaldığını belirtti.

Patriotlar, NATO üyesi Türkiye'yi Suriye'den gelebilecek olası bir balistik füze saldırısına karşı korumak amacıyla yerleştirilmişti.

Hollanda'ya ait Patriot bataryaları Ocak 2013'ten bu yana Türkiye'de bulunuyordu.

'Tehdit azaldı'

Hollanda Hükümeti'nin meclise gönderdiği yazıda, "Suriye'nin Türkiye'ye karşı balistik füze kullanma tehdidi tam olarak geçmese de önemli ölçüde azaldı" dendi.

Hükümet, Adana'da İncirlik Üssü ile şehir dışında sivil bir havaalanında bulunan Patriotların şu ana kadar hiç kullanılmadığını vurguladı.

Kabineye göre, Türkiye'ye yapılan füze yardımının amacı belliydi. Yıllarca sürmesi mümkün değildi. Hollanda da bu misyonun süresini uzatacak durumda değil.

Hükümet tarafından parlamentoya verilen bilgide, Patriotlara Türkiye'de yeterince bakım yapılamadığı için sistemin çökme olasılığı bulunduğu da kaydedildi.

Patriot sistemlerinin bir an önce modernize edilmesi gerektiği, bunun da ancak Hollanda'da mümkün olacağı belirtildi.

Patriotların geri çekilmesi konusunda Hollanda'nın açıkladığı bir başka gerekçe de personel maliyeti.

Görev süresinin uzatılması, Hollanda'ya ek personel yükü getirecek. Hollanda, Patriot misyonu için Türkiye'ye 200 personel gönderdi.

Hollanda'nın yanı sıra Almanya Kahramanmaraş'a, ABD de Gaziantep'e Patriot sistemi yerleştirmişti.

Hollanda, geri çekme kararını hem NATO, hem de Türkiye, ABD ve Almanya'ya iletti.

Tarafların bu kararı anlayışla karşıladıkları açıklandı.

Patriot füzeleri, yaklaşık 160 kilometre menzile sahip.

BBCTürkçe