Hollanda, Türkiye büyükelçisini geri çekti

Türkiye ile Hollanda arasında "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylaması öncesi başlayan gerginlik boyutlandı. Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, söz konusu gerginlik nedeniyle yaklaşık bir yıldır Türkiye'ye girişine izin verilmeyen büyükelçi Kees Van Rij'i resmen geri çektiklerini açıkladı.

Türkiye’nin de Hollanda’ya yeni bir büyükelçi atamasına izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, bu meselenin çözülmesi hakkındaki görüşmelerin de ‘durdurulduğu’ bilgisi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son dönemde farklı seviyelerde Hollanda ve Türkiye arasında müzakereler gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, yapılan müzakereler, ikili ilişkilerin normalleşmesine dair bir perspektif sunmamaktadır. Bakan Zijlstra 'Yakın zamanda yapılan görüşmeler Hollanda ve Türkiye’nin birbirine yaklaşmak için bir fırsat idi, fakat normalleşme sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda bir mutabakata varamadık' dedi. Bu nedenle, Hollanda Bakanlar Kurulu, Mart 2017'den beri Türkiye'ye girişi mümkün olmayan Ankara’daki Hollanda Büyükelçisini resmi olarak geri çekme kararını almıştır. Hollanda’nın Türkiye’de Büyükelçisi olmadığı müddetçe Hollanda, yeni bir Türk Büyükelçisinin işe başlamasına da izin vermeyecektir. Bu bilgi az önce Lahey’deki Türkiye maslahatgüzarına iletilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye ile yapılan müzakerelere de ara verilmiş olundu."

Ne olmuştu?

Hollanda, Türkiye hükümet yetkililerinin 16 Nisan’daki anayasa referandumu öncesinde ülkede propaganda yapmasına izin verilmeyeceğini duyurarak, önceden planlanan bir dizi etkinliği iptal etmişti. Hollanda hükümeti ülkedeki Türk toplumunun bölünmemesi gerekçesiyle böyle bir karar aldığını savunurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ziyareti iptal edilmişti.

Anayasa referandumu öncesinde Hollanda’da yaşayan Türklerle bir araya gelmek için Mart ayında Rotterdam’a kentine giden ancak burada “istenmeyen kişi” ilan edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya ise bu süreçte karayoluyla Hollanda’ya girmeye çalışmış ancak bunu izin verilmeyince iki ülke arasında kriz patlak vermişti.