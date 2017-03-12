Hollanda: Türk yetkililer diplomatlarımızın güvenliğini sağlamalı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na uçuş izni verilmemesi ve Rotterdam'daki konsolosluk binasına gitmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesinin ardından Türkiye'de başlayan protesto gösterileriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türk yetkililer diplomatlarımızın güvenliğini sağlamalı" dendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni verilmemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle bir üst boyuta ulaşmıştı. Gerginliğin tırmanmasının ardından Hollanda’nın İstanbul ve Ankara temsilcilikleri önünde protesto gösterileri düzenlenmiş, İstanbul’daki konsolosluğa tırmanan bir kişi tekbirle göndere Türk bayrağı çekmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Türk yetkililer Türkiye’deki diplomatların güvenliğini saklamakla sorumlu” dendi. Açıklamada “Durum net değil. Konuyla ilgili şikayetlerimizi Türk otoritelere ilettik.” ifadesine yer verildi.