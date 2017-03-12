T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hollanda: Türk yetkililer diplomatlarımızın güvenliğini sağlamalı

"Konuyla ilgili şikayetlerimizi Türk otoritelere ilettik"

12 Mart 2017 19:36

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na uçuş izni verilmemesi ve Rotterdam'daki konsolosluk binasına gitmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesinin ardından Türkiye'de başlayan protesto gösterileriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türk yetkililer diplomatlarımızın güvenliğini sağlamalı" dendi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni verilmemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle bir üst boyuta ulaşmıştı. Gerginliğin tırmanmasının ardından Hollanda’nın İstanbul ve Ankara temsilcilikleri önünde protesto gösterileri düzenlenmiş, İstanbul’daki konsolosluğa tırmanan bir kişi tekbirle göndere Türk bayrağı çekmişti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Türk yetkililer Türkiye’deki diplomatların güvenliğini saklamakla sorumlu” dendi. Açıklamada “Durum net değil. Konuyla ilgili şikayetlerimizi Türk otoritelere ilettik.” ifadesine yer verildi. 

ETİKETLER

HollandaTürk yetkililerDışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24