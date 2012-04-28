Hollanda, turistlerin esrar kafelerine girişini yasakladı

Hollanda mahkemesi, yabancıların esrar kafelerine girişini yasaklayan yeni yasayı onayladı.

BBC'nin haberine göre; Yasağın gelecek ay ülkenin güneyindeki üç kentte, yıl sonuna kadar da tüm ülkede yürürlüğe gireceği belirtildi.

Hollanda'da hafif uyuşturucular hoşgörülmesine rağmen, ülkede, turistlerin artık sadece uyuşturucu için Hollanda'yı ziyaret ettiği yönünde endişeler arttı.

Yeni yasa çerçevesinde, Hollanda'da oturma izni olanlar kafelere girebilecek.

Bu arada, bir grup kafe sahibi Lahey bölge mahkemesine başvurarak, yasağın yabancılara karşı ayrımcılık olduğunu savundu. Kafe sahipleri Lahey'deki davayı kaybederse konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak.

Yasağın, muhafazakarlar liderliğindeki koalisyon hükümetinin uyuşturucuya karşı sert tutumunun bir parçası olduğu belirtiliyor.