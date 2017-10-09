Hollanda, tren seferlerinde rüzgar enerjisi kullanmaya başladı

Hollanda, bu yıl tren seferlerinde yüzde 100 rüzgar enerjisi kullanmaya başladı. Dünyanın başka bölgelerinde de bu uygulama üzerinde duruluyor.

Dünyadaki hızlı nüfus artışı ulaşım alanında yeni buluşları teşvik ediyor. Kimi buluşlar bilim-kurguya dayanırken kimileri de daha kolay atılabilecek pratik adımlar içeriyor.

Bu adımlardan biri Ocak ayında Hollanda'da atıldı. Ülkedeki tüm elektrikli trenler yenilenebilir rüzgar enerjisiyle çalışmaya başladı. Günde bir milyona yakın yolcu taşıyan bu tren hatlarında karbon salınımı azalmaya başladı bile.

Dünyanın başka bölgelerinde de aynı uygulamaya geçilmesi için çalışmalar yapılıyor. Böylece, rüzgar gücüyle çalışan trenler sayesinde daha temiz bir ulaşım kısa sürede hayata geçirilebilir.