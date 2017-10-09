Hollanda tarih yazmak istiyor!

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda yer alan Hollanda, son maçında İsveç’i 7 farklı yenip gruptan çıkarak tarih yazmak istiyor.

Grupta İsveç’in Lüksemburg’u 8-0 yenmesinin ardından Hollanda, averaj farkından dolayı gruptan çıkmak için İsveç’i 7 farklı yenmek zorunda kaldı. Portakallar, son maçında Belarus deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı Ryan Babel, “Umarım gelecekte daha iyi seviyeye yükselebiliriz. Ne yazık ki işimiz artık çok zor” diye konuşurken; takımın yaşlanmayan yıldızı Arjen Robben de umut verdi: “İnsanlar İsveç’i 6-0 bile yenmemizin imkansız olduğunu düşünüyor. Yine de gururumuz için oynayacağız ve bu maçı kazanacağız.”

Hollanda'nın Dünya Kupası'ndaki kaderini belirleyecek olan maç yarın (10 Ekim) 21.45'te oynanacak.