Hollanda tahtına 123 yıl sonra ilk defa bir Kral oturacak

Hollanda Kraliçesi Beatrix, 33 yıldır taşıdığı tacını oğlu Prens Willem-Alexander'a bırakacak.

Ülke çapında kutlanacak devir teslim Kraliçe Beatrix'in feragat belgesini imzalamasıyla başlayacak.

Kaliyet Katedrali'ndeki kısa törenin ardından, 46 yaşındaki prens Willem-Alexander, parlamentonun önünde yemin edip, 1890'da ölen 3.Willem'den sonraki ilk Hollanda Kralı olacak. Arjantin doğumlu 41 yaşındaki eşi Maxima da kraliçe olacak.

Akşam da bir balo düzenlenecek. Etkinliklere İngiltere, İspanya ve Danimarka kraliyet aileleri de katılacak. Kutlamalar nedeniyle Amsterdam'a bir milyon ziyaretçinin akın etmesi bekleniyor. Ülke çapında da sokak partileri yapılacak.

Tahta geçen Wilhelmina 1948 yılına kadar tam 58 yıl görev yaptı. Ardından tacını kızı Juliana'ya devretti. 30 Nisan 1980'de de tacın yeni sahibi Beatrix, ya da tam adıyla Beatrix Wilhelmina Armgard oldu.

Doğumu sevinçle kutlanan Willem-Alexander, artan ekonomik kriz, yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı nedeniyle "sıkıntılı" bir dönemde oturacak krallık koltuğuna. 3 kız çocuğu bulunan Willem-Alexander'ın ardından Hollanda'da tahta yine bir kadın geçecek.

Yarınki taç giyme törenine Avrupa'daki kraliyet aileleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden üst düzey konuklar katılacak.

BBC TÜRKÇE