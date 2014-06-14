Hollanda son şampiyon İspanya'yı rezil etti: 5-1

2010 Dünya Kupası'nda final oynayan iki takım İspanya ve Hollanda, bir kez daha karşı karşıya geldi. Kadrosunda Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder ve Fenerbahçeli Dirk Kuyt'un bulunduğu Hollanda, 2014 Dünya Kupası'nda sansasyonel bir galibiyete imza attı.

İspanya mücadeleye Casillas, Azpilicueta, Ramos, Pique, Alba, Busquets, Xabi Alonso, Xavi, Silva, Iniesta, Costa kadrosuyla çıkarken, Hollanda ise Cillessen, Vlaar, De Vrij, Martins Indi, Blind, De Jong, Janmaat, De Guzman, Van Persie, Sneijder, Robben 11'yle sahaya çıktı.

Mücadelenin 27. dakikasında İspanya, Xabi Alonso'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

44. dakikada, Robin Var Persie'nin harika golüyle eşitliği sağlayan Hollanda, soyunma odasına 1-1'lik sonuçla gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına yoğun yağış altında oynanırken, Hollanda da gol sağanağıyla yağmura eşlik etti.

53. dakikada, Bayern Münih'te forma giyen Arjen Robben, İspanya karşısında Hollanda'yı 2-1 öne geçirdi.

65. dakikada, Wesley Sneijder'ın kullandığı serbest vuruşta De Vrij'ın kafa golüyle skoru 3-1'e taşıyan Hollanda, 73. dakikada Van Persie'nin vuruşunda 4-1'lik skoru yakaladı.

80. dakikada ceza sahasına giren Arjen Robben, kaleci Casillas'ı çalımlayarak, Hollanda'yı 5-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında başka gol olmazken, Hollanda, 2010 Dünya Kupası finalinde kaybettiği maçın rövanşını acımasız şekilde almış oldu.