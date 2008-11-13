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Ekonomi

Hollanda SNS Reaal Bankası’na 750 milyon Euro destek sağladı

Hollanda hükümeti, uluslararası piyasalarda etkisini sürdüren mali kriz dolayısıyla maddi güçlük içine giren SNS Reaal Bankasına 750 milyon Euro maddi destek sağladı.

13 Kasım 2008 02:00

Hollanda hükümeti, uluslararası piyasalarda etkisini sürdüren mali kriz dolayısıyla maddi güçlük içine giren SNS Reaal Bankasına 750 milyon Euro maddi destek sağladı.

Bankadan yapılan açıklamada, hükümetin sağladığı kapital karşılığı, bankanın yüzde 8,5 değerinin devlete geçtiği belirtildi.

Bankanın iflas etmesinin söz konusu olmadığı, ancak piyasalarda eski durumunu ve gücünü sürdürebilmesi için paraya ihtiyacı bulunduğundan hükümete başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Reaal Bankası, bu yılın üçüncü üç aylık dönemini 88 milyon avro zararla kapatmıştı.

Hollanda Hükümeti mali güçlük içine giren kuruluşlara destek olmak amacıyla daha önce 20 milyar Euro’luk bir fon ayırmış ve bu fondan şu ana kadar “ING Bank" 10 “Aegon" da 3 milyar Euro destek almıştı.

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