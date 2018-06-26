Hollanda Senatosu burka yasağını onayladı

Hollanda'da Parlamento'nun üst kanadı niteliğindeki Senato tarafından, okullar, devlet daireleri ve hastaneler gibi kamu binalarında yüzü örten kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan yasa kabul edildi.

Yasayla, eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde kişilerin, yüzün tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla örtünmesi yasaklandı.

Alt meclis, burkalar ve diğer yüz örtülerine daha genel bir yasak getirme girişimlerinin başarısız olmasından sonra 2016 yıında yasayı onaylamıştı.

Senatoda, 31'e karşı 44 oyla kabul edilen yeni burka yasağı yasasının henüz ne zaman yürürlüğe gireceğinin belli olmadığı belirtilirken, öncelikle yeni yasal uygulamaya geçecek sektörler ile görüşmeler yapılacağı ifade edildi.

Burka yasağı, bir önceki koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanlığı tarafından uyum yasası kapsamında tasarılaştırılarak hükümet programına alınmış, daha sonra mecliste yapılan oylamadan geçerek kanunlaştırılmıştı. Din özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle Hollanda Danıştayı tarafından tavsiye edilmeyen yasa, 2016 yılında Temsilciler Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

Burka ve peçe gibi yüzün tamamını kapatan kıyafetler, Danimarka, Fransa, Belçika, Letonya, Bulgaristan ve İsviçre’nin Ticino kantonu gibi bir dizi Avrupa ülkesinde daha önce yasaklandı.