Hollanda seçimlerinde Avrupa yanlısı partiler önde

Hollanda'da bugün yapılan seçimlerin ardından tutulan sandık çıkış anketleri, iki Avrupa yanlısı orta partinin başabaş gittiğini ortaya koydu.

Başbakan Mark Rutte'nin orta sağ VVD Partisi'nin, Diederik Samsom liderliğindeki orta sol İşçi Partisi'nden bir sandalye fazla kazanması bekleniyor.

Önceki haftalarda yapılan kamuoyu araştırmaları, her iki partinin de, çıkış anketlerinin tahmin ettiği sandalye sayısından azını alacağına işaret ediyordu.

Bugün yapılan seçimler, kesintilere ve yakın tarihteki Euro bölgesi kurtarma paketlerine halkın ne derece destek verdiğini sınar nitelikteydi.

Hollanda devlet kanalı NOS'un yaptığı seçim çıkış anketlerine göre VVD'nin parlamentonun alt kanadındaki 150 sandalyeden 41'ini; İşçi Partisi'nin de 40'ını kazanacağı tahmin ediliyor.

Teorik olarak bu iki parti yeni bir koalisyon hükümeti kurabilecek olsa da, liderler seçim kampanyaları sırasında bu ihtimal üzerinde durmadı. Aynı seçim çıkış anketi, Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi'nin 24 olan sandalye sayısının 13'e düşeceğini tahmin ediyor. Sosyalist Parti ise, 2010 yılında olduğu gibi 15 sandalyeyle dördüncü gelebilir. İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt seçim sonuçlarından memnuniyetini Twitter'da "Popülist Avrupa-karşıtı partiler Hollanda'da kaybediyor gibiler. Kesinlikle harika bir haber" yazarak belirtti.

4 Türk kökenli aday doğrudan seçildi

Alınan bu sonuçların ardından farklı partilerin listesinde bulunan 14 Türk kökenli adaydan 4'ü meclise doğrudan girme başarısı gösterdi. Buna göre ana muhalefetteki PvdA adına yarışan Keklik Yücel, Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk ile Sosyalist Parti'den Sadet Karabulut milletvekili seçildi. Diğer Türk adayların seçilip seçilmedikleri adlarına kullanılan tercihli oyların sayımından sonra belirlenecek.

21 partinin kaltıldığı ve ilk belirlemelere göre katılımın yüzde 74 olarak gerçekleştiği seçim sonunda toplam 11 parti meclise girme başarısı elde etti. 2010 yılında yapılan seçime katılım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşmişti.

Mecliste sandalye dağılımı

Resmi olmayan sonuçlara göre partilerin kazandığı sandalye dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Liberal Parti (VVD) 41, İşçi Partisi (PvdA) 39, Sosyalist Parti (SP)15, Özgürlükler Partisi (PVV) 15, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) 13, Demokratlar 66 (D66) 12, Yeşil Sol (GL) 3, Hristiyan Birlik (CU) 5, Refomcu Devlet Partisi (SGP) 3, 50 Plus 2, ve Hayvanlar Partisi (PvdD) 2,.

Hollanda'da 2010 yılından bu yana iktidarda olan VVD ve CDA'dan oluşan Wilders'ın partisi PVV'nin dışarıdan desteklediği sağ azınlık hükümeti, ekonomik tasarruf tedbirleri paketi konusunda ortaklar arasında ortaya çıkan görüş ayrılığı yüzünden nisan dağılmıştı.

Resmi olmayan sonuçların Perşembe günü açıklanması; Pazartesi de resmiyet kazanması bekleniyor. (BBC Türkçe, ajanslar)