Hollanda: Rusya ile siber savaştayız

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Hollanda'nın NPO kanalına yaptığı açıklamada Hollanda'nın Rusya ile siber savaş halinde olduğunu söyledi.

Bijleveld ekim başında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini de açıkladı ve bu saldırıyı ''çok tehlikeli'' olarak nitelendirdi.

İstihbarat kurumlarına daha çok yatırım

''İnsanlar, sürekli olarak çeşitli yollardan hayatımıza müdahale etmeye, demokrasimize nüfuz etmeye çalışıyor. Bu konudaki saflığımıza son vererek önlemler almalıyız" diyen Bijleveld, yaşananları görebilmek ve gerektiğinde önlem alabilmek adına istihbarat kurumlarına daha fazla yatırım yaptıklarını vurguladı.

Bijleveld aynın zamanda NATO'nun da önlemler alması gerektiğini işaret ederek, Hollanda'nın ''siber askerlerini'' kullanmalarını tavsiye etti.