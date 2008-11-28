Hollanda, Rumen ve Bulgar işçiye kapandı!

Küresel kriz Avrupa istihdam piyasasında etkili oluyor. Hollanda’da parlamento, Rumen ve Bulgar işgücüne daha önce belirlenenden uzun bir süre sınırları kapalı tutmayı kararlaştırdı.



Parlamento çoğunluğu, hükümetin, 1 Ocak 2009'dan itibaren "çalışma izni" olmaksızın bu ülke vatandaşlarının Hollanda'da yerleşebilmeleri ve çalışabilmelerine ilişkin sürenin altı ay uzatılması kararına karşı çıktı. Başta koalisyonun iki büyük ortağı Hristiyan Demokrat Parti ve Sosyal Demokrat İşçi Partisi olmak üzere muhalefet partilerinin de desteğiyle, bu ülkelerden gelecek işgücüne sınırların, Avrupa Birliği'nin öngördüğü son tarih olan 1 Ocak 2012'ye kadar kapalı tutulması benimsendi.



Kriz ortamı vurgusu



Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde genel kurulda yapılan görüşmeler sırasında, hükümetin kararına karşı çıkan parti sözcüleri, ekonomik kriz ortamında AB'nin üç yıl daha engel koyma yetkisini sonuna kadar kullanmanın, ülkenin çıkarına olduğunu savundular.



Hükümet de parlamentonun belirlediği bu siyasi iradeye uygun hareket edeceğini bildirdi.



Temsilciler Meclisi'nde alınan bu karar uyarınca hükümet, bu iki Hollanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Piet Hein Donnerülkenin vatandaşlarının çalışma izni olmadan serbest giriş yapabilmeleriyle ilgili yeniden bir tarih belirleyecek.



Hollanda hükümeti geçen hafta açıkladığı kararla, devam eden küresel ekonomik krizin etkisiyle istihdam alanında daralma yüzünden Bulgar ve Rumen işgücüne serbest giriş hakkını 1 Temmuz 2009'a kadar uzatıldığını bildirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Piet Hein Donner, altı ay uzatma süresini açıklarken, gerekirse bu sürenin uzatılabileceğini de belirtmişti.



Polonya’dan 100 bin kişi geldi



Hollanda hükümetine göre, 1 Mayıs 2004'de birliğe üye olan Polonya ve öteki eski Doğu Bloku ülkeleri için bu tür önlemler alınmadığından, 2006 yılından itibaren Polonya'dan 100 bine yakın kişi Hollanda'da yerleşti. Hükümet şimdi de yılda ortalama, çoğunluğu Rumen 40 bin dolayında kişinin yerleşeceğini tahmin ediyor. Hükümete göre, Rumen ve Bulgarlar için serbest girişin önündeki geçici engellerin tamamen kaldırılması halinde, istihdam alanında var olan sorunlar daha da büyüyecek.







