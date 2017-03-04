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BBC Türkçe

Hollanda: Rotterdam'da referandum mitingi istemiyoruz

Almanya'nın iki Türk bakanın katılacağı etkinlikleri iptal etmesinin ardından, Hollanda'nın da 16 Nisan anayasa referandumu ile ilgili gösteri düzenlenmesini istemediği açıklandı. Hollanda devlet televizyonu NOS, hükümetin, Türk yetkililerin 11 Mart'ta Ro

04 Mart 2017 03:42

NOS

Reuters haber ajansı da, Hollanda hükümetinin, etkinliği hoş karşılamadıklarına dair görüşünü Ankara'ya ileteceğini duyurdu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de bugün Facebook hesabından açıklama yaparak Türk yetkililerden referandum gösterisi için resmi talep geldiğini ancak iş birliği yapmayı düşünmediklerini açıkladı.

Rutte mesajında "Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda'nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil" yazdı.

Hollandalı Türklerin oluşturduğu bir topluluğun lideri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11 Mart'taki gösteriye katılacağını duyurmuştu.

Öte yandan, Almanya'da önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılacağı toplantıların iptal edilmesi, Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliği artırdı.

Türkiye ve Almanya dışişleri bakanları, son dönemde artan tansiyonu görüşmek üzere 8 Mart'ta bir araya gelecek.

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