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Hollanda polisi konsolosluk önünde toplanan Türklere sert müdahalede bulundu

Olayda bazı Türk vatandaşları da göz altına alındı

12 Mart 2017 13:24

Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşlarına sert müdahalede bulundu. Vatandaşlardan bazıları polis köpeklerinin saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre, Hollanda polisi, Bakan Kaya'yı eskortla bölgeden uzaklaştırdıktan sonra, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce Türk vatandaşını güç kullanarak dağıttı.

Hollanda hükümetinin engellemelerine karşı Bakan Kaya'ya destek vermek için bölgede bulunan Türk vatandaşlarının üzerine TOMA araçlarıyla tazyikli su sıkılan müdahalede, çok sayıda polis köpeği kullanıldı.

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