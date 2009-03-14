Hollanda pilotları suçluyor

Hollanda Güvenlik Kurumu Sözcüsü Fred Sanders, Scipol'de düşen THY uçağıyla ilgili pilotları suçladı.





Sanders, Gazeteport'a yaptığı açıklamada, "Düşüş nedeni uçaktaki altimetre arızası. Pilotların yapması gereken çok basit bir şey vardı; o da Boing 737’lerin kullanma kılavuzundaki, ‘otomatik altimetrede bir sorun varsa, derhal manuel inişe geçin’ talimatına uymaktı. Ama pilotlar şu anda nedenini bilmediğimiz bir şekilde bu talimata uymadı ve manuel inişe geçmedi" dedi.



Hollanda Hava Trafik Kontrol Sözcüsü Margery Wenting ise, kendisinin ek bir açıklama yapmasına gerek olmadığını, Fred Sanders'in bu konuda en yetkili kişi olduğunu söyledi.



Bazı gazetelerde, “THY’ye ait uçağın düşmesinden sonra Hollanda uçak iniş aralıklarını 2 dakikadan 4 dakikaya çıkardı. Oysa THY uçağına sadece 2 dakika iniş aralığı vererek düşmesinde etken olunmuştu.” iddiasının yer alması üzerine Gazeteport bu iddiayı araştırdı.



'Pilotlar Boeing 737 kullanım kılavuzuna uymalıydı'



Fred Sanders konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:



“THY uçağının düşmesinin iniş aralıkları ile en küçük bir ilgisi yok. Bu kesin olarak saptandı. Düşüş nedeni uçaktaki altimetre arızası. Pilotların yapması gereken çok basit bir şey vardı; o da Boieng 737’lerin kullanma kılavuzundaki, ‘otomatik altimetrede bir sorun varsa, derhal manuel inişe geçin’ talimatına uymaktı. Ama THY uçağındaki pilotlar şu anda nedenini henüz bilmediğimiz bir şekilde bu talimata uymadı ve manuel inişe geçmedi.



Reaksiyon verdikleri anda ise, artık çok geçti. Hollanda’nın bu kazadan sonra uçak iniş aralıklarını 2 dakikadan 4 dakikaya çıkardığı iddiası doğru değil. Bir değişiklik olmadı. Şunu da belirtmek isterim, biz bağımsız bir kurumuz. Ne Hollanda Hükümeti’ne, ne de Schipol Havalimanı’na bağlıyız. Tamamen bağımsızız ve varsa, kimsenin bir hatasını saklama yoluna gitmiyoruz.”



Fred Sanders Gazeteport'un 'Bağımsız olduğunuza dair ne gibi bir güvence verebilirsiniz bize?' şeklindeki sorusuna ilişkin olarak da şunları söyledi:



“Biz tamamen bağımsız uzmanlardan oluşan bir kurumuz. İçimizde Fransız, Amerikalı ve Türk uzmanlar da var. Her uçak kazasının ait olduğu ülkeye bağlı olarak uzman birleşimimiz değişir. Mesela Türk uçağının düşüşü ile ilgili olarak Türk uzmanlar da katıldı exper heyetine.”





Hollanda Hava Trafik Kurumu Sözcüsü Margery Wenting ise “Benim ek bir açıklama yapmama gerek yok. Fred Sanders bu konuda en yetkili ağızdır" şeklinde konuştu.





