Hollanda patriotlarda görev yapacak personel için Türkiye'den 'iaşe' istiyor

Hollandalı parlamenterler, Türkiye'ye gönderecekleri 2 patriotun 40 milyon dolara mal olacağını belirterek 'Lojistik harcamalar ve 360 personelin giderini siz karşılayın' dedi.

Türkiye-Hollanda Parlamentolar arası Dostluk Grubunun Başkanvekili, AKP İstanbul Milletvekili İsmail Safi, AKP Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün ve MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ile birlikte Hollanda Temsilciler Meclisi Savunma Daimi Komisyonu Başkanı Johannes Hermanus Han Ten Broeke'u Meclis'te kabul etti.

gazetevatan.com gyer alan habere göre, görüşmede, Hollanda'nın Adana'da konuşlandırılacağı iki patriot bataryası gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Temsilciler Meclisi Savunma Daimi Komisyonu Başkanı Broeke, görüşmenin bu bölümünde Hollanda'nın talebini şöyle dile getirdi:

Patrıotların Türkiye'ye gönderilmesi Hollanda'ya 40 milyon dolara mal olacak. Ancak harcama kalemi bununla bitmiyor. Patriotların Türkiye'ye konuşlanmasından sonraki lojistik harcamalar ve dönüşümlü görev yapacak Hollandalı 360 personelin, iaşe, ulaşım, konaklama gibi masraları olacak. Bu giderlerin kim tarafından karşılanacağına ilişkin NATO mezvuatında açık hüküm yok. Patriotlarla ilgili lojistik harcamaları ve personelin masraflarını Türkiye karşılamalı. Yoksa Hollanda halkına anlatamayız.'

Dostluk Grubu Başkanvekili Safi, konunun muhatabının kendileri olmadığını ifade ederken, hükümetin bu konuda ikna edilmesi gerektiğini vurguladı. AKP üye Feramuz Üstün de 'Biz 160 bin Suriyeli'yi misafir ediyoruz. 360 askerin bakımından korkmayız' dedi. Hollandalı parlamenterler buna karşılık 'MSB ve Genelkurmay'la konuyu görüşürüz, siz de partilerinizi ikna edin' diye ısrar ettiler.

MHP'li üye Hasan Hüseyin Türkoğlu ise 'Biz de NATO şemsiyesi altında Afganistan başta olmak üzere bir çok yere asker gönderiyoruz. Bunların masraflarının bedelini kimseden almıyoruz' diye tepki gösterdi. Türkoğlu'nun bu sözlerine Hollandalı Parlamenter Broeke, 'Patriotlar NATO'nun değil, bizim malımız. Sizin asker gönderdiğiniz ülkeler fakir. Onun için almıyorsunuzdur' karşılığını verdi.

Hollanda, ABD ve Almanya'ya ait patriotların masraflarının kim tarafından karşılanacağına ilişkin temaslar hali hazırda NATO nezdinde devam ediyor.

Hollanda dışında Almanya da iaşe bedellerinin Türkiye tarafından karşılanmasını istiyor. Ankara'ya göre 80 milyon euro civarında tutması öngörülen bu bedel, Türkiye için büyük bir maliyet değil. Buna karşın, Türkiye kendi asker ya da aracını gönderdiği, Kosova-Bosna, Afganistan, Somali'de korsanlık, Libya'da barışı koruma ya da Libya'da gerçekleştirilen operasyonlar için NATO'nun hizmetine sunduğu hiçbir operasyondan para almadığını vurguluyor. Ankara, NATO'nun güneydoğu sınırını koruma misyonu taşıdığına dikkat çekerek, para ödenmesine ilke kararı olarak karşı çıkıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları da, konuyla ilgili temasların devam ettiğini, Patriotların statüsüne ilişkin kararın NATO sekreteryasının da dahil olduğu Almanya, Hollanda, ABD ve Türkiye tarafından yapılacak görüşmelerin ardından netleşeceğini vurguluyorlar.