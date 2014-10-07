Hollanda parlamentosuna Kobanê baskını

Hollanda'da Irak-Şam İslam Devleti IŞİD'in Kobanê saldırılarını protesto etmek isteyen bir grup, parlamentoyu bastı.

Bir grup eylemci, uluslararası toplumun IŞİD saldırılarına sessiz kaldığı gerekçesiyle Hollanda parlamentosunu bastı.



Gece saatlerinde Hollanda'nın Heyg kentindeki parlamento binası önünde toplanan yüzlerce gösterici slogan atmaya başladı.



oturma eylemi de yapan göstericiler bir süre sonra polis kordonu altındaki binaya girmek istedi.



Yaşanan arbede sonrası onlarca kişi parlamento binasının lobi salonuna girdi.