Hollanda ordusundan firar edip IŞİD'e katılan asker 'Türkiye kökenli' çıktı

Hollanda ordusunda çavuş olarak görev yapan 26 yaşındaki asker firar ederek Suriye'deki IŞİD saflarına katıldı. Askerin Türkiye kökenli olduğu ortaya çıktı. Askerin Apache saldırı helikopterlerinin sistem bilgilerine sahip olduğu açıklandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Türk kökenli çavuşun, aktif görevdeyken firar ederek IŞİD saflarına katılmak için Suriye'ye giden ilk asker olduğu belirtildi.

Hollanda'da yayın yapan RTL Televizyonu, Eylül ayı başına ordudan firar ettiği açıklanan askerin, Türk kökenli olduğunu duyurdu.

Habere göre, 26 yaşındaki asker, ülkenin güneyinde buluna Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Gilze-Rijen Üssü'nde görev yapıyordu.

Türk kökenli askerin, ordunun envanterinde bulunan Apache saldırı helikopterlerine ait sistem bilgilerine sahip olduğu belirtiliyor.

Firari askerin, çok önemli gizli bilgilere sahip olması, orduda endişe yarattı.

Bu nedenle firar olayının duyulmasının ardından Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından Apache helikopterlerine ilişkin sistem bilgileri güncellendi.

Saldırı helikopterlerinin uçuş sistemleri ile ilgili bütün şifreler değiştirildi.

İkinci Türk

Bakanlık, soruşturma sürdüğü için IŞİD'e katıldığı belirlenen Türk kökenli asker konusunda açıklama yapılmayacağını bildirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türk kökenli Hollandalı askerin IŞİD saflarına katılmasını, "Korkunç şekilde ciddi bir olay" diye değerlendirmişti.

Rutte, "Hollandalı askerler o bölgede özgürlük için mücadele ederken, içlerinden birinin IŞİD'e katılmasının ironik olduğunu" söylemişti.

Hava kuvvetleri mensubu çavuş, Hollanda ordusundan cihatçı grupların saflarına geçen ikinci Türk.

Daha önce de bir süre Hollanda Kara Kuvvetleri'nde görev yap Ömer Yılmaz'ın Suriye'deki silahlı gruplara katıldığı ortaya çıkmıştı.

'Silahlı terör gruplarına katılmak amacıyla' yurt dışında gitmek, Hollanda'da suç kapsamına giriyor.

Hollanda'dan, aralarında bazı eski askerlerin de olduğu yaklaşık 180 cihatçının çeşitli Orta Doğu ülkelerine gittiği düşünülüyor.

Hollanda İstihbarat Servisi'nin (AIVD) tahminine göre IŞİD'e katılan 20'ye yakın Hollandalı çatışmalarda öldü, 35'i ülkelerine geri döndü; Hollanda'da da "yüzlerce" cihatçı ve "binlerce" IŞİD sempatizanı var.