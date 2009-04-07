Hollanda ordusunda imamlar görevde!

Hollanda Silahlı Kuvvetleri, ordu içinde din hizmetlerini yerine getirebilmek amacıyla ilk kez iki Müslüman din görevlisini işe aldı.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Lahey'de yaptığı açıklamada, ordunun bir süredir Müslüman din görevlilerini işe alma planı bulunduğunu, seçilen iki adayın bir eğitimin ardından geçen hafta yemin ederek, göreve başladığını bildirdi.

Sözcünün verdiği bilgiye göre, Türk Suat Aydın ile Fas kökenli Ali Eddaoudi, ordunun sivil personeli olarak görev yapacaklar. İmamlar kışladaki günlük görevleri sırasında üniforma giymek zorunda olacaklar.



Hollanda Silahlı Kuvvetleri, geçen yıl orduya Müslüman din görevlisi almayı kararlaştırmış ve bu konuda resmi olarak tanınan ülkedeki Müslüman kuruluşların üst düzey temsilcileriyle temasa geçmişti.