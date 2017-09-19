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Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye'den Lens, Babel, Janssen, Van Persie ve Elia çağrıldı Hollanda Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belarus ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu

19 Eylül 2017 20:04

Türkiye\'den Lens, Babel, Janssen, Van Persie ve Elia çağrıldı

Hollanda Milli Futbol Takımı\'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde Belarus ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Hollanda Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Dick Advocaat, Beşiktaş\'tan Jeremain Lens, Ryan Babel, Fenerbahçe\'den Vincent Janssen, Robin van Persie ve Medipol Başakşehir\'den Eljero Elia\'yı çağrıldı.
Hollanda\'nın 35 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Jasper Cillessen (Barcelona), Jeroen Zoet (PSV), Maarten Stekelenburg (Everton)
Defans: Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Joel Veltman, Matthijs de Ligt (Ajax), Bruno Martins Indi (Stoke City), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Lazio), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Karim Rekik (Hertha Berlin)
Orta saha: Steven Berghuis, Jens Toornstra, Tonny Vilhena (Feyenoord), Donny van de Beek (Ajax), Davy Klaassen (Everton), Memphis Depay (Olympique Lyon), Marco van Ginkel (PSV), Jeremain Lens, Ryan Babel (Beşiktaş), Eljero Elia (Medipol Başakşehir), Quincy Promes (Spartak Moskova), Davy Pröpper (Brighton - Hove Albion), Arjen Robben (Bayern Münih), Wesley Sneijder (Nice), Kevin Strootman (Roma), Georginio Wijnaldum (Liverpool)
Forvet: Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), Bas Dost (Sporting Lizbon), Vincent Janssen, Robin van Persie (Fenerbahçe), Jürgen Locadia (PSV)

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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