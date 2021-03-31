Hollanda medyası 7-0'dan çok Türkiye'nin beraberliğine sevindi: "Gecenin en güzel haberi İstanbul'dan geldi"

Yusuf Özkan-Lahey, Hollanda

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası elemelerinde Letonya ile İstanbul'da 3-3 berabere kalması, Hollanda'da "gecenin en güzel haberi" olarak duyuruldu. Hollanda medyası, 7-0'lık Cebelitarık galibiyetinden çok, grup lideri Türkiye'nin İstanbul'da puan kaybetmesini ve Daley Blind'in sakatlığını ön plana çıkardı.

Letonya karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından, grubun zayıf ekiplerinden Cebelitarık karşısına çıkan Hollanda, farklı bir skor elde ederek, hem gol averajını düzeltme hem de Türkiye karşısında alınan ağır yenilgiyi unutturmak istiyordu.

Türkiye, Letonya karılaşmasına 2. dakikada Kenan Karaman'ın attığı golle başlarken, Hollanda'nın ilk yarının önemli bir kısmında Cebelitarık karşısında etkili olamaması, özellikle sosyal medyada yoğun tepki gördü.

Hollandalı futbolseverler ve medya, Türkiye'nin Letonya'yı farklı yenerek, gruptaki puan farkını açacağı görüşündeydi. Ancak ikinci yarı her iki takım için de farklı oldu.

Türkiye, iyi başladığı ve uzun süre baskılı oynadığı karşılaşmada yediği 3 golle Letonya karşısından 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Hollanda ise ikinci yarıda toparlanarak, Cebelitarık karşısında 7-0'ı yakaladı.

'Türkiye müjdesi'

Bu skorla, 7 puanlı grup lideri Türkiye'nin ardından 6 puanla ikinci sıraya yükselen Hollanda'da, Cebelitarık galibiyetinden çok, Türkiye-Letonya maçı konuşuldu. Maçı canlı veren Hollanda Televizyonu'nun muhabiri, Cebelitarık karşılaşması sonrası röportaj yaptığı teknik direktör Frank de Boer ve futbolculara ilk söylediği, "Türkiye müjdesi" oldu.

Hollanda medyasına göre, Türkiye'nin puan kaybetmesi Hollanda için büyük avantaj ve "Portakalların" Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'na katılma umudu arttı.

Voetbal International dergisi, Hollanda A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık'ta 7-0, 21 Genç Milli Takım'ın da Macaristan'da 6 - 1 kazandığını belirterek, Türkiye'nin puan kaybının da öne çıkardığı haberinde, "Hollanda futbolu için harika bir akşam" yorumunu yaptı.

Hemen hemen tüm gazete, televizyon ve haber portalları, hem Hollanda hem de Türkiye maçını canlı anlatımlarla aynı anda aktardılar.

Hollanda Televizyonu, "Letonya ile berabere kalan Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde ilk puan kaybı" başlığıyla verdiği geniş haberde, bu skorla Hollanda ile lider Türkiye arasındaki puan farkının 1'e indiğinin altını çizdi.

Ulusal gazetelerden AD, "Hollanda için iyi haber: Lider Türkiye evinde puan kaybetti" başlığıyla verdiği haberde, Hollanda karşısında etkili oynayan Türk Milli Takımı'nın, ilk yarım saatte 2 -0 önde olduğu maçta, beraberliğe engel olamadığını belirtti.

De Telegraaf ise, "Turuncular'dan Cebelitarık'ta bol gollü galibiyet, rakip Türkiye puan kaybetti" başlığını kullandı. Gazete, Şenol Güneş'in öğrencilerinin, Katar yolunda ilk puanını kaybettiğine işaret etti.

Hollanda'nın önde gelen haber portalı nu.nl de, "Türkiye, Letonya karşısında tökezledi: Hollanda ve Norveç büyük kazananlar oldu" başlığını kullandı. Site yorumunda, İstanbul'daki beraberliği, "Gecenin en güzel haberi" diye değerlendirdi.

Haberde, "Belki de gecenin en iyi haberi Türkiye'nin Letonya ile 3-3 berabere kaldığı İstanbul'dan geliyor. Türkler, iki kez öne geçtiği karşılaşmada puan kaybetti ama buna rağmen liderliğini sürdürdü" denildi.