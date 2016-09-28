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Dünya

Hollanda Meclisi: Türkiye'ye verilen AB yardımları durdurulsun

Hollanda Parlamentosu, dün yaptığı oturumda Türkiye'ye ilişkin gelişmeleri ele aldı

28 Eylül 2016 12:09

Hollanda parlamentosu, Türkiye'ye verilen Avrupa Birliği yardımlarının dondurulmasını talep etti.

Türkiye'de 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrası "hukuk devleti ilkelerinin rafa kaldırıldığını" iddia eden Hollanda parlamentosu; bu gerekçeyle, Ankara'ya yapılan Avrupa Birliği yardımlarının dondurulmasını istedi.

Meclis, Türkiye'nin Hollanda'daki camilere finansal desteğinin sona erdirilmesine ilişkin öneriyi de kabul etti.

Hollanda Parlamentosu, dün yaptığı oturumda Türkiye'ye ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Ana muhalefetteki Sosyalist Parti (SP) ile Hıristiyan Birliği (CU), AB'nin aday üye sıfatıyla her yıl Türkiye'ye verdiği yıllık 600 milyon euroluk yardımın durdurulması için bir önerge verdi.

Muhalefet partilerinin desteğini alan önergede, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sonrası demokratik hukuk devleti ilkelerinin rafa kaldırıldığı savunuldu.

Bu nedenle Hollanda hükümetinin Türkiye'ye verilen yardımların durdurulması için Brüksel nezdinde girişimde bulunması istendi.

"Din özgürlüğü nedeniyle kolay değil"

Parlamento, Türk hükümetinin Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Hollanda'daki camilere yaptığı finansal desteğin durdurulmasına ilişkin öneriyi de kabul etti.

Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) tarafından verilen önerge 67'ye karşı 75 milletvekilinin oylarıyla kabul edildi. Hükümet ortağı Liberal Sağ Parti önergeyi desteklerken, koalisyonun diğer ortağı İşçi Partisi karşı oy kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "din özgürlüğü" nedeniyle Türkiye'nin finansal desteğini yasaklamanın kolay olmayacağını söyledi. Başbakan Yardımcısı Lodewijk Ascher, gelecek hafta bu konuda parlamentoya kapsamlı bilgi verecek.

"Müzakereler sona ersin" önerisi reddedildi

Hıristiyan Birliği tarafından, muhalefet partilerinin desteğiyle verilen, "Türkiye ile AB üyelik görüşmelerinin derhal sona erdirilmesi" önerisi ise iktidar ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) ve İşçi Partisi'nin oylarıyla reddedildi.

İktidar partileri, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulması konusunun, Hollanda'nın tek başına alacağı bir karar olmadığını belirtti.

Hükümete göre, ikili anlaşmalar uyarınca Türkiye ile üyelik görüşmelerinin tek taraflı iptali söz konusu değil. Ankara, istenen kriterleri yerine getirdiği sürece görüşmeler devam edecek.

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