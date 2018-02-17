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Hollanda Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki büyükelçisini 5 Şubat'ta resmi olarak geri çekti

17 Şubat 2018 18:29

Hollanda'nın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlandığı yasa tasarısının ardından, Hollanda Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki büyükelçisini 5 Şubat'ta resmi olarak çekmişti

Türkiye, Mart 2017'de Türk bakanların Hollanda'da yapacağı toplantıların engellenmesi üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'ye alınmayacağı açıklamıştı. Diplomatik kaynaklar, Türk tarafının krizin patlak verdiği dönemde Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'in Ankara'ya dönmesini istemediğini muhataplarına ilettiğini hatırlatmıştı.

Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) Milletvekili Joel Voordewind, yaptığı açıklamada, parlamentoda çoğunluğunun 1915'de yaşanan olayların "soykırım" olarak tanınmasından yana olduğunu belirtti.

Hollanda parlamentosu, hükümetten 24 Nisan'daki "soykırım anması" için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a güçlü bir sinyal göstergesi olarak ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor. Hükümet ise bu öneriye henüz yanıt vermedi.

 

 

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