Hollanda Maslahatgüzarı, 1915 kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Hollanda Maslahatgüzarı, 1915 kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

NTV'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Maslahatgüzar Weststrate'ye, dün Hollanda Temsilciler Meclisi'nde alınan 1915 olaylarına ilişkin kararla ilgili Türkiye'nin kaygıları iletildi.



Bakanlıktan dün yapılan açıklamada da "Hollanda Temsilciler Meclisinin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınıyoruz. Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma göz yuman bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiçbir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur" ifadelerine yer verilmişti.

Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumunun tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalı olduğu vurgulanan açıklamada, Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının, bu hususta haklılığı ortaya koyduğu belirtilmişti.



Açıklamada, Hollanda hükümetinin, Temsilciler Meclisinin soykırıma ilişkin değerlendirmesini uygulamayacağı ve Erivan’da düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmenin olayların soykırım olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceği yönündeki açıklamasının not edildiği vurgulanmıştı.



Hollanda parlamentosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımıştı. Parlamentoda 3'e karşı 142 oyla kabul edilen önergeye sadece Türklerin kurduğu Denk Partisi karşı oy kullanmıştı.



Parlamentoda alınan karar, hükümet protokolüne uymuyor. Hükümet protokolüne göre, soykırımların tanınmasında, uluslararası mahkemelerin hükümleri, Birleşmiş Milletlerin (BM) bilimsel araştırma ve bulgularındaki açık ve net olan sonuçların yönlendirici olması gerekiyor.



Hollanda'da hükümet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre hareket ediyor. Bu nedenle kararın hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.