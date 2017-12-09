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Spor

Hollanda ligi şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak

1998'den bu yana Hollanda futbolunda ilk defa şampiyon takım Devler Ligi'ne katılamayacak

09 Aralık 2017 21:03

Hollanda kulüplerinin Avrupa'da gösterdiği düşük form pahalıya mal oldu. Önümüzdeki sezondan itibaren Hollanda şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılamayacak.

Spor Arena'dan Görkem Çoksezen'in haberine göre, 2019'dan itibaren Hollanda Kupası Şampiyonu, UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılamayacak.

Ülke puanı bazındaki UEFA sıralamasında İsviçre'nin arkasına düşerek 12. sıraya gerileyen Portakallar, düşük formlarının neticesini kötü aldılar. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Feyenoord ve UEFA Avrupa Ligi'nde havlu atan Vitesse'nin elenmesiyle Avrupa'da Hollanda'yı temsil eden kulüp kalmadı.

1998'den bu yana Hollanda futbolunda ilk defa şampiyon takım Devler Ligi'ne katılamayacak. Son zamanlarda büyük çalkantılar yaşayan Portakallar, Dünya Kupası'na katılamayarak taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı.

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